Защитник «Рейнджерс» Фокс — о выходе Георгиева: Джорджи нам здорово помог

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (1:0) прокомментировал ситуацию с вратарями команды.



На шестой минуте третьего периода травму получил 25-летний российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин. Он не сумел подняться со льда без помощи медицинских сотрудников после серии отражённых бросков на своём пятаке. Вместо него на льду появился его соотечественник Александр Георгиев. Игорь завершил матч с 19 отражёнными бросками, а Георгиев успел сделать девять сейвов.

«Вратарю всегда нелегко вступать в игру в подобной ситуации. Но я считаю, что мы хорошо поработали, стараясь держать соперника вдали от ворот, когда у них появлялись хорошие шансы отличиться. Плюс Джорджи сегодня здорово нам помог», — цитирует Фокса сайт НХЛ.