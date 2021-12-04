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Строум: Георгиев — хороший голкипер. Он ждал своего шанса и довёл дело до победы

Строум: Георгиев — хороший голкипер. Он ждал своего шанса и довёл дело до победы
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (1:0) прокомментировал ситуацию с вратарями команды.

На шестой минуте третьего периода травму получил 25-летний российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин. Он не сумел подняться со льда без помощи медицинских сотрудников после серии отражённых бросков на своём пятаке. Вместо него на льду появился его соотечественник Александр Георгиев. Игорь завершил матч с 19 отражёнными бросками, а Георгиев успел сделать девять сейвов.

«Георгиев — хороший голкипер, он ждал своего шанса. Сегодня он вошёл в игру и довёл дело до победы. Надеюсь, завтра ему удастся сделать это снова.

В сегодняшнем матче нам удалось сделать то, что обычно делают хорошие команды. Мы показали пример того, как нужно действовать в подобных ситуациях. Мне понравилось, как мы играли в третьем периоде. Мы жертвуем собой, ложимся под броски, делаем правильные вещи на льду и в итоге добиваемся побед», — цитирует Строума пресс-служба НХЛ.

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