Якс: Назаров чётко говорит, как нужно работать, получая от игроков большой респект

Защитник «Сочи» Янис Якс рассказал о работе под руководством главного тренера Андрея Назарова.

«Андрей Викторович Назаров – очень строгий и требовательный специалист. Все должны выполнять план на игру. Тренировки проходят в интенсивном темпе, много разных заданий. Играем, например, «один в один» или «два в два», «два в одного». Это те случаи, в которых нужно бороться, работать в тело.

Назаров строже Хартли. Боб требователен, но он – интеллигентный канадец, а у нашего тренера в «Сочи» настоящий русский характер. Он прямо и чётко говорит, как и кому нужно работать, получая от игроков большой респект.

Баллоны? Они у нас есть, но Андрей Викторович больше любит использовать специальные 12-килограммовые жилеты. Мне кажется, что они гораздо тяжелее, чем 12 килограммов», — сказал Якс в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.