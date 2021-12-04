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Якс: в АХЛ люди прут напролом, в КХЛ больше ценится мастерство

Якс: в АХЛ люди прут напролом, в КХЛ больше ценится мастерство
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Защитник «Сочи» Янис Якс поделился мыслями о разнице между Континентальной хоккейной лигой и Американской хоккейной лигой.

«В АХЛ, как мне кажется, хоккей из серии «бей-беги». Есть мастеровитые игроки, но там всё это как-то отходит на второй план. Больше ценится силовая борьба, люди прут напролом. Не могу сказать, что в АХЛ хоккеисты без мозгов. Просто там такой стиль. В КХЛ больше ценится мастерство. Тут могут придержать, потянуть на себя.

Могу ли вернуться в Америку? Нужно смотреть, какие предложения будут поступать, какая ситуация сложится. Я не откидываю от себя эту мысль, но сейчас концентрируюсь на игре в «Сочи», — сказал Якс в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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