Форвард Завгородний вернётся в Россию и подпишет контракт с ХК «Сочи» до конца сезона

Как стало известно «Чемпионату», 21-летний нападающий Дмитрий Завгородний вернётся в Россию из Северной Америки и подпишет контракт с ХК «Сочи» до конца нынешнего сезона. Южный клуб, получивший права на хоккеиста от СКА и отдавший взамен в Санкт-Петербург права на форварда Тимура Ибрагимова, договорился с «Калгари Флэймз» об аренде Завгороднего. Дмитрий является хоккеистом системы канадского клуба.



С декабря прошлого года хоккеист выступал в Американской хоккейной лиге за «Стоктон Хит». Принял участие в 29 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал три передачи.



В нынешнем сезоне 21-летний форвард сыграл за «Стоктон Хит» 6 игр, но результативными действиями не отметился.

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