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«Динамо» в гостях всухую обыграло «Салават» и возглавило таблицу на Западе

«Динамо» в гостях всухую обыграло «Салават» и возглавило таблицу на Западе
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Сегодня, 4 декабря, в Уфе на «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

На 17-й минуте Андрей Сергеев открыл счёт в матче с передач Дмитрия Рашевского и Оскара Линдберга, Антон Белов увеличил преимущество бело-голубых, забив с пасов Владислава Ефремова и Александра Петунина. На 26-й минуте Станислав Галиев забросил третью шайбу – ему ассистировали Антон Ведин и Вадим Шипачёв, а на 32-й Галиев оформил дубль с передач Шипачёва и Андрея Миронова.

Динамовцы набрали 50 очков и возглавили таблицу Западной конференции. «Йокерит» и ЦСКА отстают от них по дополнительным показателям.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2021, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев (Рашевский, Линдберг) – 16:30' (5x5)   0:2 Белов (Ефремов, Петунин) – 18:30' (5x5)   0:3 Галиев (Ведин, Шипачёв) – 25:46' (5x5)   0:4 Галиев (Шипачёв, Миронов) – 31:49' (5x5)
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