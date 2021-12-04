«Динамо» в гостях всухую обыграло «Салават» и возглавило таблицу на Западе

Сегодня, 4 декабря, в Уфе на «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.



На 17-й минуте Андрей Сергеев открыл счёт в матче с передач Дмитрия Рашевского и Оскара Линдберга, Антон Белов увеличил преимущество бело-голубых, забив с пасов Владислава Ефремова и Александра Петунина. На 26-й минуте Станислав Галиев забросил третью шайбу – ему ассистировали Антон Ведин и Вадим Шипачёв, а на 32-й Галиев оформил дубль с передач Шипачёва и Андрея Миронова.



Динамовцы набрали 50 очков и возглавили таблицу Западной конференции. «Йокерит» и ЦСКА отстают от них по дополнительным показателям.