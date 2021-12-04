Крылов — об усилении «Авангарда»: считаю, что надо работать с той командой, которая есть

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением об усилении состава команды, а также рассказал о возвращении хоккея в Дубай.

«Когда вернётся хоккей в Дубай? Мне вчера предложили североамериканцы провести здесь турнир во время олимпийской паузы. Но сделать матч КХЛ-НХЛ — это пока нереальная идея в ближайшие сроки.



Будет ли «Авангард» усиливаться кем-то, помимо Семёнова? А что, Семёнов уже подписал контракт с клубом? Мало ли что говорят. Другие усиления? Это надо у Алексея Волкова спросить. Но я считаю, что сейчас есть команда, и с ней нужно работать», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 3 декабря «Авангард» и «Ак Барс» проводили встречу в Дубае.