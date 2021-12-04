Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крылов — об усилении «Авангарда»: считаю, что надо работать с той командой, которая есть

Крылов — об усилении «Авангарда»: считаю, что надо работать с той командой, которая есть
Комментарии

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением об усилении состава команды, а также рассказал о возвращении хоккея в Дубай.

«Когда вернётся хоккей в Дубай? Мне вчера предложили североамериканцы провести здесь турнир во время олимпийской паузы. Но сделать матч КХЛ-НХЛ — это пока нереальная идея в ближайшие сроки.

Будет ли «Авангард» усиливаться кем-то, помимо Семёнова? А что, Семёнов уже подписал контракт с клубом? Мало ли что говорят. Другие усиления? Это надо у Алексея Волкова спросить. Но я считаю, что сейчас есть команда, и с ней нужно работать», – передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, 3 декабря «Авангард» и «Ак Барс» проводили встречу в Дубае.

Праздник для людей и выгодная реклама КХЛ. Матч в Дубае — крутой пример от «Авангарда» Праздник для людей и выгодная реклама КХЛ. Матч в Дубае — крутой пример от «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021