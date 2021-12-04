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Кудашов: у «Динамо» всё прекрасно? Не знаю, очень плотный график

Кудашов: у «Динамо» всё прекрасно? Не знаю, очень плотный график
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после матча с «Салаватом Юлаевым» поделился мнением о том, что бело-голубые вышли на первое место в таблице Западной конференции.

«Почему поставили Бочарова, а не Ерёменко? Есть план по вратарям, смотрим на каждую игру, кто как тренируется, кто как готовится, кому паузу дать, кого загрузить.

Мы сегодня не могли накладывать звенья, потому что играли в гостях. Естественно, так бывает, но для этого нужно иметь силовое звено, которое должно закрыть лидеров, должно быть другое суператакующее звено, которое будет постоянно в зоне атаки играть. Иногда этим пользуемся, сегодня не было такой задачи.
После первого периода обращал внимание ребят на вбрасывания, а после второго – нет. Наверное, поэтому так и получилось, что во втором периоде мы выиграли много вбрасываний, а в первом и третьем – всего по три.
У «Динамо» всё прекрасно? Не знаю, поверьте, график очень плотный. По настроению – мы играем через день с перелётами, сегодня был четвёртый такой матч, впереди ещё два. Игроки просто хорошо готовятся к матчам, это большой плюс команде», – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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