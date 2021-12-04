Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» одержал волевую победу над «Адмиралом»

«Автомобилист» одержал волевую победу над «Адмиралом»
Комментарии

Сегодня, 4 декабря, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» местный «Автомобилист» принимал «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

На второй минуте гости открыли счёт в матче: Джош Кестнер отличился после паса Андрея Обидина. На 26-й минуте Сергей Шумаков сравнял счёт с передач Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека, а на 46-й забросил Да Коста. Ему ассистировали Сергей Шумаков и Алексей Василевский.

«Автомобилист» одержал вторую победу подряд, «Адмирал» потерпел третье поражение кряду.

После 36 матчей екатеринбуржцы набрали 37 очков и сейчас занимают седьмое место в таблице Восточной конференции, «Адмирал» с 19 баллами замыкает таблицу в той же конференции.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2021, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
0:1 Кестнер (Обидин) – 01:48' (5x5)   1:1 Шумаков (Да Коста, Мэйсек) – 25:25' (5x5)   2:1 Да Коста (Шумаков, Василевский) – 44:15' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021