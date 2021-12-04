«Автомобилист» одержал волевую победу над «Адмиралом»

Сегодня, 4 декабря, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» местный «Автомобилист» принимал «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).



На второй минуте гости открыли счёт в матче: Джош Кестнер отличился после паса Андрея Обидина. На 26-й минуте Сергей Шумаков сравнял счёт с передач Стефана Да Косты и Брукса Мэйсека, а на 46-й забросил Да Коста. Ему ассистировали Сергей Шумаков и Алексей Василевский.



«Автомобилист» одержал вторую победу подряд, «Адмирал» потерпел третье поражение кряду.



После 36 матчей екатеринбуржцы набрали 37 очков и сейчас занимают седьмое место в таблице Восточной конференции, «Адмирал» с 19 баллами замыкает таблицу в той же конференции.