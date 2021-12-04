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Хартикайнен и Ларсен заработали «-3» в матче с «Динамо», у Гранлунда и Маннинена — «-2»

Хартикайнен и Ларсен заработали «-3» в матче с «Динамо», у Гранлунда и Маннинена — «-2»
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Сегодня, 4 декабря, в Уфе на «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Защитник «Салавата» Григорий Панин, а также форварды Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен завершили встречу с показателем полезности «-2», защитник Филип Ларсен и нападающий Теэму Хартикайнен – с показателем «-3».

Отметим, что все хоккеисты играли в первом звене.

После 36 игр «Салават» с 45 очками занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Лидирует на Востоке «Металлург», у которого 57 баллов после 35 встреч.

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