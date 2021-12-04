Лямся: главная причина поражения «Салавата» в том, что первое звено проиграло свой матч

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о причинах поражения во встрече с московским «Динамо» (0:4).
«Сегодня был хороший пример того, что на льду были две команды, которые находятся в совершенно разных ситуациях. У соперника много побед, много голов, много уверенности в себе, он играл в хороший терпеливый хоккей, сильно действовал в обороне. Мы же испытываем проблемы с нападением и результатами, у нас не получается много забивать. Сегодня эту разницу было легко заметить.
Ключевым моментом сегодня было то, что у нас были хорошие возможности выходить вперёд – например, момент Кулёмина, который бросал в пустые ворота. К сожалению, после этого мы получаем гол в свои ворота. Потом моменты были у Маннинена, Гранлунда. Это и стало переломным моментом, когда соперник забил, когда мы не смогли. Соперник сегодня заслужил победу, мы пропустили шайбы из-за плохой игры в защите.
Мы хотели, чтобы наше первое звено играло против первого звена соперника. Первое звено проиграло свой матч, это главная причина, почему мы проиграли. Сегодня первое звено соперника играло лучше нашего, но это было в первые 20 минут, потом мы уже внесли изменения в тройке. Иногда используем сдерживающее звено против ударного соперника, но сегодня мы уступали 0:2 после первого периода. Старались идти в атаку, хотели забить, в какой-то момент играли в три звена. Сегодня у нас не было четырёх звеньев, которые могли бы сыграть на том уровне, которого требовала эта игра», – передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 4 декабря 2021
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