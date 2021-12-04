Уилсон подтвердил, что проходит тестирование МОК. Он в расширенном составе Канады на ОИ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон подтвердил, что проходит тестирование Международного олимпийского комитета (МОК), так как попал в расширенный список сборной Канады на Олимпиаду, которая пройдёт в Пекине (Китай) в 2022 году, сообщает Том Гуилитти в «Твиттере». Всего в списке 55 человек.

В текущем сезоне Уилсон провёл 24 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них 23 очка: забросил восемь шайб и отдал 15 результативных передач.

Ранее сообщалось что сборная Канады планирует определиться с окончательным составом к первой или второй неделе января 2022 года.



Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Канады сыграет в группе А на предварительном этапе вместе с командами США, Германии и Китая.