Ларсен: если думать о том, что моя цена сейчас упала, это не пойдёт на пользу

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:4).

«Тяжёлая игра. Соперник играл с большой уверенностью, играл лучше нас. Виден ли свет в конце тоннеля? Конечно, мы хотим перевернуть ситуацию. Хоккей – интересная штука. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Сейчас мы больше проигрываем. Мы этим недовольны, не хотим так проигрывать. Надо перевернуть ситуацию как можно быстрее.

Кто ошибся, когда забивал Сергеев? Чтобы дать полноценный ответ, надо посмотреть повтор, я ещё этого не делал. Как я видел это со своей стороны, то Сергеев набрал хорошую скорость, я пытался заставить его сместиться на периметр. Это было тяжело.

Не давит ли то, что у легионеров нет контрактов на следующий сезон? Хороший вопрос, если честно, я об этом сейчас не думаю. Этот сезон начался для меня как американские горки – ковид, травмы, сейчас стараюсь вернуть свою прежнюю игру, о контракте можно подумать позже. Не думаю о том, что сейчас моя цена упала. Если зацикливаться на таких моментах, будешь часто расстраиваться, много думать, это не пойдёт на пользу. Думаю о том, чтобы выйти на свой уровень.

Мы приложили все усилия, чтобы изменить ситуацию, но сегодня ничего не работало. То, что говорили в раздевалке, останется в раздевалке. Первое звено заигрывается в атаке? Возможно, это связано с тем, что мы очень хотим изменить ситуацию, забросить шайбу, получить уверенность в себе.

Матч в Дубае? Здорово, что КХЛ продвигает хоккей в другие страны, там могут посмотреть, насколько хороша эта лига. Когда мы играли в Давосе, это был отличный опыт, я гордился тем, что могу продвигать КХЛ, естественно, было здорово добиться там победы. Провести «зелёное дерби» в Дании было бы очень классно», – передаёт слова Ларсена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.