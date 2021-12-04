Науменков — о своём удалении: О’Делл умный человек, схитрил, помог своей команде

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков подвёл итоги матча с московским «Динамо».

«Не получилось сначала забить, повести 1:0, чтобы набраться уверенности. Потом пропустили безобразный гол… Нам говорили, что «Динамо» много забивает и не так много пропускает. Просили обратить внимание на то, как мы будем играть с шайбой, проходить среднюю зону и доставлять шайбу до ворот.

Шанс есть всегда, даже если посмотреть последние игры – «Трактор» вытаскивал игру с 1:5, «Магнитка»… Шанс есть всегда, просто надо верить, делать то, что от тебя просят и никогда не сдаваться, это закон спорта.

«Салават» в психологической яме? Когда происходят игры с таким счётом, когда не получается забить, психологически это сложно. Надо это просто переработать, всё даётся только через работу на тренировках. Всё это переходит на игру.

Много удалений? На меня тоже давило, когда я удалялся. Сразу приходилось перерабатывать, были глупые удаления, прекрасно об этом знаю. В последнее время просто перестал совать клюшку, сегодня, к сожалению, не получилось.

О’Делл упал от одного касания? Я не могу это обсуждать. Все игровики понимают, О’Делл тоже умный человек. Где-то он схитрил, я считаю, заработал удаление, помог команде.

У меня сегодня пять бросков в створ? Без бросков нет голов, бросал и отдавал, не могу сказать, что у меня была конкретная задача. Просто были моменты, выводили меня на бросок. Нам надо забивать больше голов, а вы сами видите, мы в пустые не можем забить. Где-то вратарь фантастические сейвы делает. Возможно, надо забить грязные голы, полезть на ворота», – передаёт слова Науменкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.