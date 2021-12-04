Плющев: Ларсен и Хартикайнен не проваливают сезон, но выглядят неубедительно

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказал своё мнение о положении дел в «Салавате Юлаеве».



«Стоит ли уфимцам задуматься о смене главного тренера? Для того, чтобы давать такие рекомендации, надо находиться внутри команды. Я не знаю, что там происходит внутри, вижу только то, что происходит на площадке.



Ларсен и Хартикайнен проваливают сезон? Не сказал бы, что проваливают, но выглядят не так убедительно, как в прошлых сезонах. Наверное, всему виной поздний старт предсезонной подготовки, поздно приступили к работе с командой. Стоит отметить, что и другие игроки выглядят не всегда так, как хотелось бы.



Почему Лямся перестал разбивать легионерскую тройку, как это делал на предсезонке? Сложно сказать. Обычно в тот период уже вырисовываются те звенья, которые должны определять результат. Он сейчас работает, ищет сочетания. Хотя тренирует команду второй год, должен был уже досконально изучить состав, потому что игроки всё время перед глазами. Было достаточно времени, чтобы определиться с оптимальными сочетаниями», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Бобровым.

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