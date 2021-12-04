«Амур» обыграл «Северсталь» и прервал пятиматчевую победную серию подопечных Разина

Сегодня, 4 декабря, в Ледовом дворце в Череповце «Северсталь» принимала хабаровский «Амур» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. (0:0, 0:1, 2:0).



На 36-й минуте Егор Морозов в большинстве вывел «Северсталь» вперёд с передач Даниила Вовченко и Робина Пресса, на 43-й Александр Шаров сравнял счёт в матче после паса Святослава Гребенщикова, а на 49-й Александр Горшков вывел гостей вперёд.



Череповчане прервали пятиматчевую серию побед и 19-матчевую серию с набранными очками.



После 35 игр «Северсталь» с 48 очками занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, «Амур» с 35 баллами идёт на девятой строчке на «Востоке».