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«Амур» обыграл «Северсталь» и прервал пятиматчевую победную серию подопечных Разина

«Амур» обыграл «Северсталь» и прервал пятиматчевую победную серию подопечных Разина
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Сегодня, 4 декабря, в Ледовом дворце в Череповце «Северсталь» принимала хабаровский «Амур» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. (0:0, 0:1, 2:0).

На 36-й минуте Егор Морозов в большинстве вывел «Северсталь» вперёд с передач Даниила Вовченко и Робина Пресса, на 43-й Александр Шаров сравнял счёт в матче после паса Святослава Гребенщикова, а на 49-й Александр Горшков вывел гостей вперёд.

Череповчане прервали пятиматчевую серию побед и 19-матчевую серию с набранными очками.

После 35 игр «Северсталь» с 48 очками занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, «Амур» с 35 баллами идёт на девятой строчке на «Востоке».

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2021, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Морозов (Вовченко, Пресс) – 35:25' (5x4)   1:1 Шаров (Гребенщиков) – 42:40' (5x5)   1:2 Горшков – 48:04' (5x5)
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