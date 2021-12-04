Сегодня, 4 декабря, в Ледовом дворце в Череповце «Северсталь» принимала хабаровский «Амур» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. (0:0, 0:1, 2:0). «Северсталь» впервые с 9 октября не набрала очки в матче КХЛ.



Череповчане прервали не только пятиматчевую серию побед, но и серию с набранными очками, состоящую из 19 игр. До этого команда Андрея Разина последний раз не набирала очки 9 октября в игре с московским «Динамо».



За это время «Северсталь» одержала 16 побед, 10 из которых в основное время.



После 35 игр «Северсталь» с 48 очками занимает четвёртое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

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