Купер рассказал о сроках возвращения Кучерова после травмы

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров впервые после травмы вышел на раскатку с командой. Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал о сроках возвращения россиянина в состав.



«До него ещё далеко, но здорово, что он здесь с парнями», – цитирует Купера Брайан Бёрнс в «Твиттере».



Напомним, в октябре Кучеров не сумел продолжить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1, ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.



Позже стало известно, что российский форвард перенёс операцию на нижней части тела и пропустит 7-10 недель, успев вернуться к Олимпийским играм.



В текущем сезоне Кучеров провёл три матча и набрал в них четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. После 22 игр «Тампа» набрала 30 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции.