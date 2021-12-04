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Кравец: у «Северстали» много очков, хорошо, что мы забрали у них эти два очка. Нам нужнее

Кравец: у «Северстали» много очков, хорошо, что мы забрали у них эти два очка. Нам нужнее
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Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

«Для нас была очень важная игра. У «Северстали» много очков, хорошо, что мы забрали у них эти два очка. Нам нужнее в данной ситуации. Но игра была очень тяжёлая, «Северсталь» отлично действовала, но и мы достойно играли, вытерпели, добились своего.

Была ли установка бросать больше из-за молодого вратаря «Северстали»? Такая установка есть при любом вратаре. Мало пропускаем? Работа над этим всегда ведётся, всё ведь от печки идёт, от обороны. Тренируем оборону, с вратарями у нас много работы ведётся», – цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.

Напомним, в этой встрече команда из Череповца впервые с 9 октября не набрала очки в КХЛ.

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