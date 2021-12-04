Разин — о том, почему выпустили молодого вратаря: у нас других вариантов не было

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).



«Очень коротко – ребятам спасибо, идём дальше. Всё.

Когда вернутся отсутствовавшие ребята? Прогнозов давать не буду, не знаю. Ситуация действительно тяжёлая. Ребята бьются, стараются. Почему выпустили молодого вратаря Назаркина? Потому что у нас других вариантов не было. Шугаева не поставили, потому что не могли его поставить», – цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

Череповчане прервали не только пятиматчевую серию побед, но и серию с набранными очками, состоящую из 19 игр. До этого команда Андрея Разина последний раз не набирала очки 9 октября в игре с московским «Динамо».



За это время «Северсталь» одержала 16 побед, 10 из которых в основное время.



После 35 игр «Северсталь» с 48 очками занимает четвёртое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.