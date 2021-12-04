Мамин забросил шайбу за «Флориду», сравняв счёт во встрече с «Сент-Луисом»

Сегодня, 4 декабря, в городе Санрайз (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» «Флорида Пантерз» принимает «Сент-Луис Блюз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. После первого периода счёт в матче равный – 1:1 (1:1).
На восьмой минуте российский нападающий «Флориды» Максим Мамин сравнял счёт броском из центра зоны в правый от себя угол.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Флориды».
В текущем сезоне Мамин провёл восемь игр до встречи с «Сент-Луисом» и набрал одно очко за гол. Также он принял участие в семи играх Американской хоккейной лиги и набрал в них пять очков: две шайбы и три передачи.
На данный момент «Флорида» возглавляет таблицу Восточной конференции, имея в активе 36 баллов.
- 4 декабря 2021
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