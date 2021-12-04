Тамбиев: что ребята могут на сегодняшний день, то, в принципе, и показывают
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Соперника с победой. Неплохой первый период в нашем исполнении. Во втором три подряд удаления серийные, отдали много сил в меньшинстве, соперник перехватил инициативу. В третьем всё шло до гола, соперник использовал нашу позиционную ошибку в обороне и забил.
Ребята старались выполнять тот план на игру, что мы им предложили, но с одним голом тяжело всё-таки побеждать, надо забивать больше. По самоотдаче, по работе к ребятам претензий нет – что они могут на сегодняшний день, то, в принципе, и показывают», – цитирует Тамбиева официальный сайт КХЛ.
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