Гатиятулин: большинство? Понимаем, что реализации нет, но работаем над этим

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над московским «Спартаком» со счётом 4:1.

«Непростой матч. Прошлая игра наложила отпечаток, вначале немного присутствовала скованность. Но потом сыграли строго по заданию, дисциплинированно, создавали моменты и реализовывали их. Рады победе, слова благодарности команде за игру и самоотдачу.

Большинство? Понимаем, что реализации нет, но работаем над этим. Есть хорошие моменты, но не хватает завершающего броска. Очень подробно разбираем это на каждой тренировке, знаем, что большинство нужно усилить.

Бывальцев? Сейчас поедет на обследование. Пока в раздевалке лёд держит, врачи им занимаются. Сейчас ещё раз поглядим видео момента. Комментировать не буду, пока не посмотрю. Стась заболел после прошлого матча. Была высокая температура, поэтому дали время восстановиться», – цитирует Гатиятулина официальный сайт КХЛ.