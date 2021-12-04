«Рейнджерс» поместили Шестёркина в список травмированных, он пропустит три матча

«Нью-Йорк Рейнджерс» поместил российского голкипера Игоря Шестёркина в список травмированных игроков, сообщает журналист Артур Стэйпл в «Твиттере».



Сообщается, что вратарь пропустит как минимум ближайшие три матча команды.



Напомним, что Шестёркин получил повреждение нижней части тела по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (1:0). На 6-й минуте третьего периода Шестёркин не сумел подняться со льда без помощи медицинских сотрудников после серии отражённых бросков на своём пятаке.

По итогам дня Шестёркин был признан второй звездой в НХЛ.

Шестёркин в текущем сезоне НХЛ провёл 17 матчей, из которых 12 завершил победами, отражая в среднем 93,5% бросков и пропуская 2,15 шайбы за игру.