Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» поместили Шестёркина в список травмированных, он пропустит три матча

«Рейнджерс» поместили Шестёркина в список травмированных, он пропустит три матча
Комментарии

«Нью-Йорк Рейнджерс» поместил российского голкипера Игоря Шестёркина в список травмированных игроков, сообщает журналист Артур Стэйпл в «Твиттере».

Сообщается, что вратарь пропустит как минимум ближайшие три матча команды.

Напомним, что Шестёркин получил повреждение нижней части тела по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (1:0). На 6-й минуте третьего периода Шестёркин не сумел подняться со льда без помощи медицинских сотрудников после серии отражённых бросков на своём пятаке.

По итогам дня Шестёркин был признан второй звездой в НХЛ.

Шестёркин в текущем сезоне НХЛ провёл 17 матчей, из которых 12 завершил победами, отражая в среднем 93,5% бросков и пропуская 2,15 шайбы за игру.

Новость по теме
Шестёркина заменили в третьем периоде игры с «Сан-Хосе» из-за травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021