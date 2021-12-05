Белорус Алексей Протас забил свой второй гол в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу столичного клуба. Единственный на данный момент гол в матче забил белорус Алексей Протас.
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В нынешнем сезоне НХЛ Протас принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив 2 голf и сделал 3 результативные передачи. Это его дебютный сезон в лиге.
К этому матчу «Вашингтон» подошёл с двумя поражениями подряд. «Коламбус», в свою очередь, не выигрывал в НХЛ на протяжении трех игр подряд. На данный момент «Вашингтон» занимает третьей место в Восточной конференции, а «Коламбус» находится на десятом месте.
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