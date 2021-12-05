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Россиянин Тарасов стал 152-м вратарём в НХЛ, которому забивал Овечкин

Россиянин Тарасов стал 152-м вратарём в НХЛ, которому забивал Овечкин
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Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов стал 152-м вратарём, которому забил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, сообщается в «твиттере». Журналиста Тома Гулитти.

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу столичного клуба. В составе «Вашингтона» забивали белорус Алексей Протас и россиянин Александр Овечкин. Для Овечкина эта шайба стала 750-й в карьере в НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 25 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.

К этому матчу «Вашингтон» подошёл с двумя поражениями подряд. «Коламбус», в свою очередь, не выигрывал в НХЛ на протяжении трех игр подряд. На данный момент «Вашингтон» занимает третьей место в Восточной конференции, а «Коламбус» находится на десятом месте.

От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко От Овечкина пострадал уже 151 вратарь. Но до главного «киллера» НХЛ ему ещё далеко
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