Россиянин Тарасов стал 152-м вратарём в НХЛ, которому забивал Овечкин

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов стал 152-м вратарём, которому забил российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, сообщается в «твиттере». Журналиста Тома Гулитти.

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу столичного клуба. В составе «Вашингтона» забивали белорус Алексей Протас и россиянин Александр Овечкин. Для Овечкина эта шайба стала 750-й в карьере в НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 25 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.

К этому матчу «Вашингтон» подошёл с двумя поражениями подряд. «Коламбус», в свою очередь, не выигрывал в НХЛ на протяжении трех игр подряд. На данный момент «Вашингтон» занимает третьей место в Восточной конференции, а «Коламбус» находится на десятом месте.