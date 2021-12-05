Капризов улетел головой в борт после хита Райлли

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. Заброшенными шайбами отличились Джордан Гринвей, Матс Цуккарелло и Маркус Фолиньо.

В одном из моментов российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов улетел головой в борт после силового приёма со стороны канадского защитника Моргана Райлли.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 24 матчах, в которых набрал 29 очков — 9 голов и 20 результативных передач.