Капризов улетел головой в борт после хита Райлли
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В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. Заброшенными шайбами отличились Джордан Гринвей, Матс Цуккарелло и Маркус Фолиньо.
В одном из моментов российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов улетел головой в борт после силового приёма со стороны канадского защитника Моргана Райлли.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В нынешнем сезоне НХЛ Капризов принял участие в 24 матчах, в которых набрал 29 очков — 9 голов и 20 результативных передач.
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