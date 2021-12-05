Главный тренер «Питтсбурга»: Малкин один из лучших игроков своего поколения

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о российском нападающем Евгении Малкине, который недавно приступил к тренировкам с командой после перенесенной операции.
«Он выглядит сильным. Я думаю, его прогресс действительно обнадеживает… Он один из лучших игроков своего поколения. Он один из тех парней, которые могут изменить исход игры за пару секунд», — приводятся слова Салливана в официальном «твиттере» клуба.
Напомним, перед стартом сезона «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных. Ему прооперировали правое колено. Сообщалось, что он пропустит два месяца после старта сезона.
Ранее россиянин приступил к индивидуальным тренировкам на льду.
Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 940 матчах, в которых забил 424 гола и сделал 680 результативных передач.
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