Главный тренер «Питтсбурга»: Малкин один из лучших игроков своего поколения

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о российском нападающем Евгении Малкине, который недавно приступил к тренировкам с командой после перенесенной операции.

«Он выглядит сильным. Я думаю, его прогресс действительно обнадеживает… Он один из лучших игроков своего поколения. Он один из тех парней, которые могут изменить исход игры за пару секунд», — приводятся слова Салливана в официальном «твиттере» клуба.

Напомним, перед стартом сезона «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных. Ему прооперировали правое колено. Сообщалось, что он пропустит два месяца после старта сезона.

Ранее россиянин приступил к индивидуальным тренировкам на льду.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 940 матчах, в которых забил 424 гола и сделал 680 результативных передач.