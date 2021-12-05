Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Питтсбурга»: Малкин один из лучших игроков своего поколения

Главный тренер «Питтсбурга»: Малкин один из лучших игроков своего поколения
Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался о российском нападающем Евгении Малкине, который недавно приступил к тренировкам с командой после перенесенной операции.

«Он выглядит сильным. Я думаю, его прогресс действительно обнадеживает… Он один из лучших игроков своего поколения. Он один из тех парней, которые могут изменить исход игры за пару секунд», — приводятся слова Салливана в официальном «твиттере» клуба.

Напомним, перед стартом сезона «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных. Ему прооперировали правое колено. Сообщалось, что он пропустит два месяца после старта сезона.

Ранее россиянин приступил к индивидуальным тренировкам на льду.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 940 матчах, в которых забил 424 гола и сделал 680 результативных передач.

«Он был словно одержим хоккейным демоном». Как Малкин забил один из лучших голов в карьере «Он был словно одержим хоккейным демоном». Как Малкин забил один из лучших голов в карьере
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021