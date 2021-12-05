У Чинахова в матче с «Вашингтоном» отменили уже третий гол в сезоне из-за офсайда

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Идёт 3-й период, хозяева ведут – 2:1.

На 5-й минуте 2-го периода заброшенной шайбой за «Коламбус» отметился 20-летний российский форвард Егор Чинахов. Однако после запроса тренера на возможное положение вне игры взятие ворот было отменено. Это уже третий незасчитанный гол Егора в нынешнем сезоне НХЛ.

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Всего в текущем сезоне Чинахов проводит 18-ю игру за «Коламбус. На его счету одна заброшенная шайба и три результативные передачи при коэффициенте полезности «-7» и восьми минутах штрафного времени.