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Панарин отметился ярким ассистом в матче с «Чикаго», выведя партнёра на пустые ворота

Панарин отметился ярким ассистом в матче с «Чикаго», выведя партнёра на пустые ворота
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Чикаго Блэкхоукс». Идёт 2-й период, счёт равный – 1:1.

На 5-й минуте 2-го периода хозяева удалось сравнять счёт в матче после прекрасного розыгрыша численного преимущества на льду, в результате которого 30-летний российский форвард «синерубашечников» Артемий Панарин буквально вывел своего партнёра Райана Строума на пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».

Для Панарина это уже 24-е (6+18) результативное действие в 23-м матче текущего сезона, он имеет показатель полезности «+6» и 12 минут штрафа.

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