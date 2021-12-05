Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

750-й гол Овечкина в НХЛ помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус». У Тарасова – 29 сейвов

750-й гол Овечкина в НХЛ помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус». У Тарасова – 29 сейвов
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился победой «столичных» со счётом 3:1.

В составе «Вашингтона» отличились Алексей Протас, Александр Овечкин и Гарнет Хэтэуэй. Автором единственной заброшенной шайбы «Коламбуса» стал Эрик Робинсон.

Овечкин провёл на льду 22.48 и сумел заработать коэффициент полезности «+2». В текущем сезоне он набрал уже 39-е (20+19) очко за 25 игр. Аналогичный показатель полезности в этом матче и у его партнёра по команде Евгения Кузнецова.

Ворота «Вашингтона» защищал россиянин Илья Самсонов, отразивший 17 бросков из 18, а за «Коламбус» вторую игру провёл 22-летний Даниил Тарасов, который сумел парировать 29 бросков из 31.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Протас (Шульц) – 04:33' (5x5)   2:0 Овечкин (Карлсон) – 23:12' (5x5)   2:1 Робинсон (Дэнфорт, Веренски) – 46:28' (5x5)   3:1 Хэтэуэй – 58:33' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021