Ассистентский дубль Сергачёва и 37 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Бостон»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.
В основное время команды по два раза поразили ворота друг друга – за «Тампу» забрасывали Тейлор Рэддиш и Ондржей Палат, а за «Бостон» — Чарли Койл и Кёртис Лазар. В овертайме точку в этой игре поставил бросок Стивена Стэмкоса, принесший «Тампе» победу.
23-летний российский защитник «молний» Михаил Сергачёв за 22.45 на льду отметился ассистентским дублем и заработал коэффициент полезности «+1».
Ворота «Тампы» в этом матче защищал ещё один российский представитель – Андрей Василевский, ставший одним из героев матча, – он отразил 37 бросков из 39.
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