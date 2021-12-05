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Ассистентский дубль Сергачёва и 37 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Бостон»

Ассистентский дубль Сергачёва и 37 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Бостон»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

В основное время команды по два раза поразили ворота друг друга – за «Тампу» забрасывали Тейлор Рэддиш и Ондржей Палат, а за «Бостон» — Чарли Койл и Кёртис Лазар. В овертайме точку в этой игре поставил бросок Стивена Стэмкоса, принесший «Тампе» победу.

23-летний российский защитник «молний» Михаил Сергачёв за 22.45 на льду отметился ассистентским дублем и заработал коэффициент полезности «+1».

Ворота «Тампы» в этом матче защищал ещё один российский представитель – Андрей Василевский, ставший одним из героев матча, – он отразил 37 бросков из 39.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Рэддиш (Сергачёв) – 14:13' (4x5)   0:2 Палат (Чирелли, Хедман) – 23:36' (5x5)   1:2 Койл (Хаула, Смит) – 36:30' (5x5)   2:2 Лазар (Карло, Грызлик) – 44:44' (5x5)   2:3 Стэмкос (Сергачёв) – 61:31' (3x3)
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