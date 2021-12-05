Ассистентский дубль Сергачёва и 37 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Бостон»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

В основное время команды по два раза поразили ворота друг друга – за «Тампу» забрасывали Тейлор Рэддиш и Ондржей Палат, а за «Бостон» — Чарли Койл и Кёртис Лазар. В овертайме точку в этой игре поставил бросок Стивена Стэмкоса, принесший «Тампе» победу.

23-летний российский защитник «молний» Михаил Сергачёв за 22.45 на льду отметился ассистентским дублем и заработал коэффициент полезности «+1».

Ворота «Тампы» в этом матче защищал ещё один российский представитель – Андрей Василевский, ставший одним из героев матча, – он отразил 37 бросков из 39.