«Каролина» нанесла крупное поражение «Баффало». «Колорадо» уступил «Оттаве»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе «Каролины» дублем отметился Теуво Терявяйнен, ещё по шайбе на счету Мартина Нечаса, Иэна Коула, Винсента Трочека и Нино Нидеррайтера. За «Баффало» забрасывали Хенри Йокихарью и Земгус Гиргенсонс. Отметим, что участия в игре не принимал российский форвард «Каролины» Андрей Свечников.

В параллельном матче «Оттава Сенаторз» сумела вырвать победу в овертайме у «Колорадо Эвеланш» — 6:5. Российский форвард гостей Валерий Ничушкин за 18 минут 57 секунд на льду заработал коэффициент полезности «-2» и результативными действиями не отметился.