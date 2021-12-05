«Каролина» нанесла крупное поражение «Баффало». «Колорадо» уступил «Оттаве»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.
В составе «Каролины» дублем отметился Теуво Терявяйнен, ещё по шайбе на счету Мартина Нечаса, Иэна Коула, Винсента Трочека и Нино Нидеррайтера. За «Баффало» забрасывали Хенри Йокихарью и Земгус Гиргенсонс. Отметим, что участия в игре не принимал российский форвард «Каролины» Андрей Свечников.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 5
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Хельм (Обе-Кюбель, Ньюхук) – 01:26' (5x5) 1:1 Ткачук (Штюцле, Шабо) – 05:28' (5x5) 2:1 Уотсон (Гэмбрелл) – 05:57' (5x5) 2:2 Тэйвз (Маккиннон, Бураковски) – 08:19' (5x4) 3:2 Штюцле (Браун, Пол) – 21:13' (5x5) 4:2 Норрис (Ткачук, Шабо) – 22:49' (5x5) 5:2 Штюцле (Батерсон) – 27:46' (5x4) 5:3 Ньюхук – 29:36' (5x5) 5:4 Джост (Маккиннон, Джонсон) – 41:52' (6x5) 5:5 Тэйвз (Маккиннон, Ландеског) – 58:40' (6x5) 6:5 Ткачук – 60:51' (3x3)
В параллельном матче «Оттава Сенаторз» сумела вырвать победу в овертайме у «Колорадо Эвеланш» — 6:5. Российский форвард гостей Валерий Ничушкин за 18 минут 57 секунд на льду заработал коэффициент полезности «-2» и результативными действиями не отметился.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Терявяйнен (Ахо, Нидеррайтер) – 02:16' (5x5) 2:0 Нечас (Джарвис, Трочек) – 13:59' (5x5) 2:1 Йокихарью (Скиннер, Олофссон) – 19:28' (5x5) 3:1 Коул (Трочек) – 23:44' (5x5) 4:1 Трочек – 24:08' (5x5) 5:1 Нидеррайтер (Ахо) – 31:42' (5x5) 5:2 Гиргенсонс (Брайсон, Окпосо) – 39:34' (5x4) 6:2 Терявяйнен (Ахо) – 41:09' (4x5)
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