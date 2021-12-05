Овечкин на 16 шайб отстаёт от Ягра, занимающего 3-е место в списке лучших снайперов НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился победой «столичных» со счётом 3:1.
В составе «Вашингтона» отличились Алексей Протас, Александр Овечкин и Гарнет Хэтэуэй. Автором единственной заброшенной шайбы «Коламбуса» стал Эрик Робинсон. Овечкин провёл на льду 22.48 и сумел заработать показатель полезности «+2».
36-летний Овечкин в этой игре забросил свою 750-ю шайбу в НХЛ. Его ближайшая цель – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого теперь составляет 16 шайб. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).
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