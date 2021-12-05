«Рейнджерс» впервые под руководством Жерара Галлана выиграли шесть матчей кряду

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «синерубашечников» со счётом 3:2.

Эта победа стала для «синерубашечников» шестой кряду, что является лучшей серией под руководством канадского тренера Жерара Галлана, который возглавил команду в прошлое межсезонье. Из последних 11 матчей нью-йоркцы выиграли 10, что позволило им с 35 очками подняться на четвёртое место в Восточной конференции. В этом сезоне «Рейнджерс» провели 23 матча, в которых одержали 16 побед.

В составе «Рейнджерс» отличились Райан Строум, Адам Фокс и Артемий Панарин. За «Чикаго» забрасывали Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт.