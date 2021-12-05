Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин догнал Эспозито по количеству победных голов в истории НХЛ

Овечкин догнал Эспозито по количеству победных голов в истории НХЛ
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который 5 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ забил один гол и помог своей команде обыграть «Коламбус Блю Джекетс» (3:1), догнал Фила Эспозито по числу решающих шайб, заброшенных в лиге.

Теперь в активе обоих хоккеистов стало по 118 победных голов, отмечает пресс-служба НХЛ.

Лидером по этому показателю является Яромир Ягр, на счету которого 135 победных голов. На втором месте Горди Хоу (121). Овечкин и Эспозито делят третью строчку.

Напомним, шайба в игре с «Коламбусом» стала для 36-летнего Александра Овечкина 750-й в НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 25 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.

Новость по теме
750-й гол Овечкина в НХЛ помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус». У Тарасова – 29 сейвов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021