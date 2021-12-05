Овечкин догнал Эспозито по количеству победных голов в истории НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который 5 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ забил один гол и помог своей команде обыграть «Коламбус Блю Джекетс» (3:1), догнал Фила Эспозито по числу решающих шайб, заброшенных в лиге.



Теперь в активе обоих хоккеистов стало по 118 победных голов, отмечает пресс-служба НХЛ.



Лидером по этому показателю является Яромир Ягр, на счету которого 135 победных голов. На втором месте Горди Хоу (121). Овечкин и Эспозито делят третью строчку.



Напомним, шайба в игре с «Коламбусом» стала для 36-летнего Александра Овечкина 750-й в НХЛ.



В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 25 матчах, в которых забил 20 голов и сделал 19 результативных передач.