Даниил Тарасов — об Овечкине: это как играть против настоящей легенды

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов прокомментировал сегодняшнее противостояние с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» (1:3) Александром Овечкиным.

«Он один из величайших игроков в мире, поэтому было приятно играть против него, да. Я видел его, когда был ребёнком. Это как играть против настоящей легенды. Это было здорово», — сообщила в своём «твиттере» Саманта Пэлл.

В составе «Вашингтона» отличились Алексей Протас, Александр Овечкин и Гарнет Хэтэуэй. Автором единственной заброшенной шайбы «Коламбуса» стал Эрик Робинсон. Овечкин провёл на льду 22.48 и сумел заработать показатель полезности «+2».

Ворота «Вашингтона» защищал россиянин Илья Самсонов, отразивший 17 бросков из 18, а за «Коламбус» вторую игру провёл 22-летний Даниил Тарасов, который сумел парировать 29 бросков из 31.