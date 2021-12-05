Нападающий «Рейнджерс» Панарин вплотную приблизился к большому юбилею на уровне НХЛ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «синерубашечников» со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» отличились Райан Строум, Адам Фокс и Артемий Панарин. 30-летний россиянин также отметился двумя результативными передачами, благодаря чему вплотную приблизился к большому юбилею на уровне НХЛ. В активе форварда «синерубашечников» стало 499 (172+327) очков в 456 матчах за карьеру в лиге.

Следующее результативное действие станет для Артемия 500-м в североамериканской лиге. На данный момент он располагается на 21-м месте по очкам за карьеру в НХЛ среди российских игроков. Ближайшей целью для Панарина в этом рейтинге является показатель Валерия Каменского (501).