Снайперская гонка НХЛ: Овечкин до одной шайбы сократил отставание от Драйзайтля

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который 5 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ забил один гол и помог своей команде обыграть «Коламбус Блю Джекетс» (3:1), до минимума сократил отставание от нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля в снайперской гонке турнира.
Немецкий форвард «Эдмонтона» Драйзайтль в текущем сезоне забросил 21 шайбу, в активе россиянина после результативной игры с «Коламбусом» всего на один гол меньше.
На то, чтобы забросить 20 шайб, у 36-летнего Овечкина ушло 25 матчей. Ранее лишь один раз в карьере для того, чтобы забить 20 голов, ему потребовалось провести меньше игр. В сезоне-2013/2014 россиянин забросил свою 20-ю шайбу в 22-м по счёту матче.
Напомним, в игре с «Коламбусом» Овечкин провёл на льду 22.48 и сумел заработать коэффициент полезности «+2». В текущем сезоне он набрал уже 39-е (20+19) очко за 25 игр.
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