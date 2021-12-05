Панарин признан первой звездой матча с «Чикаго», Георгиев — второй

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «синерубашечников» со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» отличились Райан Строум, Адам Фокс и Артемий Панарин. За «Чикаго» забрасывали Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт. На счету 30-летнего российского форварда «Рейнджерс» Панарина в этой игре три результативных балла – за гол и ассистентский дубль. Артемий был признан первой звездой матча.

Ворота «Нью-Йорка» в этой игре защищал Александр Георгиев, отразивший 25 бросков из 27 и ставший второй звездой встречи. Тройку лучших замкнул ещё один игрок «Рейнджерс» — набравший 3 (1+2) очка канадец Строум.