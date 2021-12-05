В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился победой «столичных» со счётом 3:1.
В составе «Вашингтона» отличились Алексей Протас, Александр Овечкин и Гарнет Хэтэуэй. Автором единственной заброшенной шайбы «Коламбуса» стал Эрик Робинсон. Овечкин провёл на льду 22.48 и сумел заработать показатель полезности «+2». Заброшенная шайба стала для Александра 20-й в нынешнем сезоне.
В этом регулярном чемпионате Овечкин показал второй результат в карьере по скорости достижения 20 шайб в сезоне НХЛ. Сегодняшний матч стал для Александра 25-м в сезоне, тогда как личный рекорд он установил в сезоне-2013/2014, когда успел забить 20 голов в 22 матчах.
- 5 декабря 2021
-
07:29
-
07:24
-
07:24
-
07:16
-
07:15
-
07:08
-
07:07
-
07:04
-
06:59
-
06:51
-
06:46
-
06:46
-
06:45
-
06:20
-
06:18
-
06:09
-
05:52
-
05:46
-
05:41
-
05:38
-
05:26
-
05:22
-
05:14
-
04:55
-
04:51
-
04:49
-
04:37
-
04:34
-
04:21
-
04:09
-
04:00
-
03:22
-
00:00
- 4 декабря 2021
-
23:53
-
23:39