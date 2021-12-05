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«Рейнджерс» повторили клубный рекорд по победам в 23 матчах со старта регулярки НХЛ

«Рейнджерс» повторили клубный рекорд по победам в 23 матчах со старта регулярки НХЛ
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «синерубашечников» со счётом 3:2.

Эта победа стала для «синерубашечников» шестой кряду, что является лучшей серией под руководством канадского тренера Жерара Галлана, который возглавил команду в прошлое межсезонье. Из последних 11 матчей нью-йоркцы выиграли 10, что позволило им с 35 очками подняться на четвёртое место в Восточной конференции. В этом сезоне «Рейнджерс» провели 23 матча, в которых одержали 16 побед.

«Рейнджерс» повторили клубный рекорд по победам в 23 матчах со старта регулярки НХЛ, в пятый раз выиграв 16 матчей на подобном отрезке. Впервые это произошло в сезоне-1968/1969, после чего «синерубашечники» повторяли достижение в сезонах-1971/1972, 1993/1994, 2015/2016 и вот сейчас.

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