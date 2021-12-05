Капризов установил очередной рекорд «Миннесоты» в игре с «Торонто»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, которая стала для них шестой подряд.

В этой игре на счету 24-летнего российского форварда «дикарей» Кирилла Капризова победный буллит и результативная передача, которая стала для него 29-м (9+20) результативным действием в сезоне. Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», Капризову (79 игр) потребовалось наименьшее количество игр, чтобы достичь отметки в 80 очков, затмив предыдущий рекорд Брайана Ролстона (84 игры).

За «Миннесоту» в матче с «Торонто» забрасывали Джордан Гринвей, Матс Цуккарелло и Маркус Фолиньо, за «Торонто» дублем отметился Джейсон Спецца, ещё один гол у Остона Мэттьюса.