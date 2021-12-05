Александр Овечкин повторил результат Брэда Маккриммона по сыгранным матчам в НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился победой «столичных» со счётом 3:1.

В составе «Вашингтона» отличились Алексей Протас, Александр Овечкин и Гарнет Хэтэуэй. Капитан столичной команды провёл 1222-й матч за карьеру в НХЛ, благодаря чему 36-летний форвард вышел на 106-е место в лиге по этому показателю, повторив результат Брэда Маккриммона (1222). Следующей ближайшей целью для россиянина является результат Шона О'Доннелла, который завершил карьеру в НХЛ на отметке в 1224 матча.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 750 шайб и отметился 609 результативными передачами. Сегодняшняя заброшенная шайба стала для Александра 20-й в нынешнем сезоне. В этом регулярном чемпионате Овечкин показал второй результат в карьере по скорости достижения 20 шайб в сезоне НХЛ. Сегодняшний матч стал для Александра 25-м в сезоне, тогда как личный рекорд он установил в сезоне-2013/2014, когда успел забить 20 голов в 22 матчах.