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«Можешь поверить, ты изобрёл хоккей». «Рейнджерс» в «Твиттере» — о Панарине

«Можешь поверить, ты изобрёл хоккей». «Рейнджерс» в «Твиттере» — о Панарине
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «синерубашечников» со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» отличились Райан Строум, Адам Фокс и Артемий Панарин. На счету 30-летнего российского форварда «Рейнджерс» Панарина в этой игре три результативных балла – за гол и ассистентский дубль. Артемий был признан первой звездой матча.

После матча хоккеист получил в раздевалке шляпу – приз лучшего игрока встречи. «Рейнджерс» отреагировал на это событие в «Твиттере».

«Можешь поверить, ты изобрёл хоккей», — написала пресс-служба клуба.

Панарин забросил 172-ю шайбу за карьеру в НХЛ и продолжает оставаться на 24-м месте в истории лиги среди российских игроков. Благодаря голу в ворота «Чикаго» Артемий до минимума сократил отставание от Андрея Коваленко, на счету которого 173 точных броска.

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