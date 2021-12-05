«Можешь поверить, ты изобрёл хоккей». «Рейнджерс» в «Твиттере» — о Панарине

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «синерубашечников» со счётом 3:2.



В составе «Рейнджерс» отличились Райан Строум, Адам Фокс и Артемий Панарин. На счету 30-летнего российского форварда «Рейнджерс» Панарина в этой игре три результативных балла – за гол и ассистентский дубль. Артемий был признан первой звездой матча.



После матча хоккеист получил в раздевалке шляпу – приз лучшего игрока встречи. «Рейнджерс» отреагировал на это событие в «Твиттере».



«Можешь поверить, ты изобрёл хоккей», — написала пресс-служба клуба.

Панарин забросил 172-ю шайбу за карьеру в НХЛ и продолжает оставаться на 24-м месте в истории лиги среди российских игроков. Благодаря голу в ворота «Чикаго» Артемий до минимума сократил отставание от Андрея Коваленко, на счету которого 173 точных броска.