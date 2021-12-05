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«Миннесота» проводит лучший старт в истории после 24 игр

«Миннесота» проводит лучший старт в истории после 24 игр
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, которая стала для них шестой подряд.

Таким образом «Уайлд» набрали 35 очков после 24 матчей – это лучший старт в истории команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Предыдущее достижение – 34 балла в сезоне-2013/2014.

31 очко «Миннесота» набрала в чемпионатах: 2019/2020, 2011/2012 и 2008/2009.

В этой игре на счету 24-летнего российского форварда «дикарей» Кирилла Капризова победный буллит и результативная передача, которая стала для него 29-м (9+20) результативным действием в сезоне. Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», Капризову (79 игр) потребовалось наименьшее количество игр, чтобы достичь отметки в 80 очков, затмив предыдущий рекорд Брайана Ролстона (84 игры).

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