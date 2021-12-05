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«Извините, ребята». Панарин — журналистам из Чикаго после матча с 3 очками

«Извините, ребята». Панарин — журналистам из Чикаго после матча с 3 очками
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «синерубашечников» со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» отличились Райан Строум, Адам Фокс и Артемий Панарин. На счету 30-летнего российского форварда «Рейнджерс» Панарина в этой игре три результативных балла – за гол и ассистентский дубль. Артемий был признан первой звездой матча.

После матча хоккеист прошёл мимо журналистов «Чикаго», пожал плечами и сказал: «Простите, ребята, извините», – цитирует Панарина журналист Чарли Румелиотис в «Твиттере».

По итогам матча Панарин в раздевалке получил шляпу – приз лучшему игроку «Рейнджерс».

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