«Питтсбург» обыграл «Ванкувер» благодаря хет-трику Гюнцеля. У Подколзина 5-й гол в сезоне

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился уверенной победой гостей со счётом 4:1.
В составе «Пингвинз» хет-трик оформил форвард Джейк Гюнцель, ещё одна шайба на счету Сидни Кросби. Автором единственного гола «Кэнакс» в этой игре стал 20-летний российский нападающий Василий Подколзин, для которого эта шайба стала 5-й в нынешнем сезоне — он сумел грамотно подставить клюшку и переправить шайбу в ворота после наброса от синей линии от защитника Оливера Экмана-Ларссона.
«Питтсбург Пингвинз», набрав 27 очков в 24 матчах, занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Ванкувер Кэнакс» (18) – идёт предпоследним, 15-м, на Западе.
- 5 декабря 2021
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