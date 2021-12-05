«Питтсбург» обыграл «Ванкувер» благодаря хет-трику Гюнцеля. У Подколзина 5-й гол в сезоне

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч завершился уверенной победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Пингвинз» хет-трик оформил форвард Джейк Гюнцель, ещё одна шайба на счету Сидни Кросби. Автором единственного гола «Кэнакс» в этой игре стал 20-летний российский нападающий Василий Подколзин, для которого эта шайба стала 5-й в нынешнем сезоне — он сумел грамотно подставить клюшку и переправить шайбу в ворота после наброса от синей линии от защитника Оливера Экмана-Ларссона.

«Питтсбург Пингвинз», набрав 27 очков в 24 матчах, занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Ванкувер Кэнакс» (18) – идёт предпоследним, 15-м, на Западе.