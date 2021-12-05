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Комментатор ESPN: к следующему Рождеству Овечкин будет примерно в 100 голах от Гретцки

Комментатор ESPN: к следующему Рождеству Овечкин будет примерно в 100 голах от Гретцки
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился победой «столичных» со счётом 3:1.

В составе «Вашингтона» один из голов забил Александр Овечкин, который провёл на льду 22.48 и сумел заработать показатель полезности «+2». Заброшенная шайба стала для Александра 20-й в нынешнем сезоне.

«К следующему Рождеству Овечкин будет примерно в 100 голах от Гретцки», – написал House of Buck Man в «Твиттере».

Овечкин занимает четвёртое место в списке снайперов всех врёмен, забросив 749 шайб. Третье место — у Яромира Ягра (766). Второе место занимает Горди Хоу, на счету которого 801 шайба. Первая строчка – за Уэйном Гретцки, который забросил 894 шайбы.

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