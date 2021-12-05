«Рейнджерс» провёл лучший старт сезона с 1971 года

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча завершилась победой «синерубашечников» со счётом 3:2.
В составе «Рейнджерс» отличились Райан Строум, Адам Фокс и Артемий Панарин. На счету 30-летнего российского форварда «Рейнджерс» Панарина в этой игре три результативных балла – за гол и ассистентский дубль. Артемий был признан первой звездой матча.
Благодаря победе «Рейнджерс» набрали 35 очков и повторили личный рекорд по баллам, набранным в первых 23 играх. Он был установлен в сезоне-1971/1972.
Также подопечные Жеррара Галлана одержали 16 побед после 23 игр — это повторение рекорда, установленного в чемпионате-1968/1969. Таких же показателей команда из Нью-Йорка добивалась в сезонах 1971/1972, 1993/1994, 2015/2016.
- 5 декабря 2021
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